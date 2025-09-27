賴民調大翻轉！吳子嘉被打臉：判斷失準了

中評社台北9月27日電／《美麗島電子報》公布9月國政民調，賴清德民調止跌回升，信任度增加至37.5%，執政滿意度提升至35.5%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析4重要因素，不諱言結果確實令他跌破眼鏡。



TVBS報導，根據美麗島最新民調，賴清德的信任度37.5%，不信任度52.3%。與8月份相比，信任度增加1.5個百分點，不信任度減少2.8個百分點。對賴清德的執政表現，滿意度從31.0%上升4.5個百分點，來到35.5%，不滿意度從60.5%下滑3.5個百分點，來到57.0%。



吳子嘉在網路節目《董事長開講》中直言，賴清德9月民調正負差成長8個百分點，他原本判斷會更慘，沒想到失準，原因在於賴清德主要做了4件好事，包括大罷免的結束，藍綠對立逐漸降溫；持續推動新青安、普發一萬等政策，回歸民生議題後，老百姓有感，立刻就反映在民調數據；分裂台灣的禍害人物曹興誠、八炯等人的新聞消失；民進黨“立法院”黨團總召柯建銘聲音衰退。種種因素加起來，使得賴清德民調小幅回升。



本次《美麗島電子報》民調時間為2025年9月23日至9月25日，由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）；調查對象為設籍在全台22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以“等比分層隨機抽樣”後再進行隨機跳號處理，行動電話則依“數位發展部”公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，並成功完訪1077人（住宅電話699人、行動電話378人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。