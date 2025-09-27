無人機事件攪動歐洲　歐盟欲打造“無人機牆”

中評社北京9月27日電／波蘭、丹麥等歐洲國家近來接連發生無人機事件後，歐盟防務官員26日與部分歐盟國家國防部長、烏克蘭以及北大西洋公約組織代表圍繞打造“無人機牆”舉行會議，會議同意落實這一事項。此前，俄羅斯方面多次否認與波蘭等國的無人機事件有關。



歐盟打造“無人機牆”



新華社綜合外媒報導，歐盟負責防務的高級官員安德留斯·庫比柳斯26日與波蘭、丹麥、保加利亞、立陶宛等歐盟國家防長及烏克蘭、北約代表召開視頻會議，與會方同意在歐盟與烏克蘭、俄羅斯邊界打造“無人機牆”，並將其作為歐盟“優先事項”。與會10個歐盟國家中多數為歐盟東翼國家。



庫比柳斯會後接受媒體採訪時說，歐盟領空“多次遭侵犯令人無法接受”，無人機事件傳遞出的信息明確，即“俄羅斯正在試探歐盟和北約”，歐盟必須作出“堅定、團結、迅速”的回應。



按照庫比柳斯的說法，“無人機牆”將具備先進偵察、追蹤和攔截功能，並作為歐盟東翼監測機制的一部分。“無人機牆”的“具體概念和技術路線圖”將稍後敲定，目前首要優先事項是建立探測器網絡。



庫比柳斯預估“無人機牆”造價為數十億歐元。另一名歐盟官員告訴路透社記者，相關國家定於10月就預算議題展開密集磋商。



與會的烏克蘭防長傑尼斯·什梅加爾在社交媒體發文說，烏克蘭願意參與打造“無人機牆”。



歐盟委員會主席馮德萊恩10日在歐洲議會一次會議上提出建設歐盟東翼監測機制，發展實時太空監測能力，並采納波羅的海國家的倡議建設“無人機防線”。



大量無人機9日進入波蘭領空，波軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭和北約稱無人機來自俄羅斯，遭俄方否認。本月下旬，丹麥和挪威多座機場也出現多架不明無人機干擾，機場運營一度受到影響。針對俄羅斯可能牽涉丹麥和挪威無人機事件的指控，俄總統新聞秘書佩斯科夫說，如果西方每次都提出類似“毫無根據”的指控，此類言論終將不再引起人們關注。

