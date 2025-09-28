台青答中評：望更多台青在大陸找到發展空間

台青蔡孟軒接受記者採訪（中評社 邱姿爽攝） 中評社樂至9月28日電（實習記者 邱姿爽）9月27日，2025“秋游四川”台灣自媒體人團的行程在“中國桑都”資陽市樂至縣迎來了尾聲，台青蔡孟軒於此接受了中評社記者的採訪。



談及此行最大感想，蔡孟軒直言“讀萬卷書不如行萬里路”，衹有親身用雙腳丈量四川土地、用雙眼感受當地美景，才能真正打開眼界、放下心中芥蒂，收穫發自內心的獨特體驗。“感受是從心出發的，你把眼界打開，把心裡原來的芥蒂給放開，那麼你才能得到真正的認識。”



身為社會學博士，蔡孟軒從旅遊社會學視角出發，將目光投向四川鄉村旅遊。他表示，四川地域廣闊、發展潛力巨大，“每一個鄉村它都有自己的特色，就像這次我們來到的‘桑都’樂至縣，台青也可以在這邊找到商機。”他也鼓勵更多的台青投身大陸的鄉村旅遊實踐——“要知道，運營出色的鄉村旅遊住宿，一晚價格甚至能超過五星級酒店。”



在諸多行程中，峨眉山給蔡孟軒留下了最為深刻的印象。令他感到驚喜的是，峨眉山金頂的普賢菩薩佛像出自台灣設計師李祖原和台灣花蓮佛像石雕匠師詹文魁之手。“我沒想到原來峨眉山上也有這麼多台灣元素，這其實也是再次驗證了兩岸是連接在一起的，兩岸本就是一家人！”同時他也提到，受部分政治因素及“去中國化”教育影響，不少台灣青年對兩岸的緊密聯繫缺乏認知，他希望未來能有更多台青、台生來到四川，親身感受這片土地的魅力，尋找屬於自己的發展空間。

