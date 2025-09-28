腦電波“繪”出心中佛 台青邂逅千年石窟

安岳石窟數字體驗館內3D打印技術製作的佛像（中評社 邱姿爽攝） 中評社安岳9月28日電（實習記者 邱姿爽）9月27日，2025“秋游四川”台灣自媒體人參訪團走進安岳，在圓覺洞的崖壁佛龕與自然光影間感受石窟獨特景致，在數字體驗館內的數字影像中用腦電波“繪”出“心中佛”。



安岳石窟數字體驗館內，台青們通過腦電波交互技術參與“心中佛”生成項目。當佩戴好設備，大腦的專注度、放鬆度等狀態被實時捕捉，最終轉化為佛像圖像——有人的“心中佛”是象徵事業有成、智慧並存的安岳大勢至菩薩；有人的則是象徵著智慧、慈悲，代表著超脫塵世煩惱的水月觀音；更有人得到了獨一無二的“心中佛”，宛如一次充滿驚喜的“開盲盒”。



圓覺洞則以山為卷，將佛造像與崖壁渾然織就。清晨陽光斜灑，宋代摩崖佛塔的13層塔身逐層鍍上暖金，塔檐紋路投下細碎陰影；正中的“釋迦拈花微笑”龕，釋迦滿頭螺髻，身披袈裟，手著法指，神態威嚴；左側的淨瓶觀音龕，觀音頭戴花冠，身披瓔珞，左手提淨瓶，右手拈柳枝，赤足踏蓮花；右側蓮花手觀音龕立於並蒂蓮座，兩指輕拎淨瓶靠在腰際，石質衣袂在風穿龕窟時似有飄動之感。左右壁上的石刻飛天懸於崖間，拖著靈動身姿與崖壁肌理相融，石綠殘彩點綴，宛如從山石中“生長”而出。



台青蔡孟軒參訪後感慨：“圓覺洞的造像既融合了中原的豪邁奔放，又有著巴蜀地區的溫暖細膩，更重要的是，透著一股接地氣的生活氣息，和其他石窟很不一樣，就像四川人常說的‘巴適得很’！”此前在數字體驗館的體驗，也讓他印象深刻：“先在館裡通過互動體驗瞭解石窟歷史背景，再到現場看實物，比單純聽講解更有代入感，這種方式能讓人更深刻地理解文化，也是讓文物‘活起來’的好辦法。”



台青廖妤軒直言：“第一次來就被石刻的精美震撼，通過造像能和古人對話——你會感覺自己可以通過佛像和以前的人去對話，感受到古人的審美與生活，心裡觸動特別強。而且我本科學歷史，老師常說的古代工匠精神，在這重達百斤的石刻上完全印證了，古人太厲害了！”她還笑著分享：“老師說我‘胖胖的很像佛´，這些胖圓的造像讓我心生歡喜，感覺特別親切。”



談及景區的文化傳承與創新，大家贊不絕口：“文物結合高科技，讓我們覺得千年石刻離自己特別近，真正‘活’了起來。”



“大陸對‘台胞首游族’免門票的政策特別好，有兩千多個大陸景區對台灣‘首來族’遊客免門票，安岳圓覺洞也在其中。台灣也有很多佛像，但沒這麼大這麼精美，希望更多台灣同胞來交流！”台青廖妤軒告訴記者。

