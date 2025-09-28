采桑喂蠶吃桑葉　台青變身“蠶寶寶”

台青展示蠶寶寶蠶食桑葉（中評社 邱姿爽攝） 中評社樂至9月28日電（實習記者 邱姿爽）9月27日，2025“秋游四川”台灣自媒體人參訪團到訪本次行程的最後一站——素有“中國桑都”美譽的樂至縣，體驗當地蠶桑文化，解鎖一場集勞作、非遺、美食於一體的蠶桑文化新體驗。



參訪團首先走進桑園，化身“桑農”，采摘鮮嫩桑葉感受桑園勞作的質朴樂趣。隨後，大家來到標準化蠶房，潔白的蠶群乖巧地聚集在桑葉上，整齊排列在不同方位，大口咀嚼著葉片。台青們將先前采摘的桑葉投喂給蠶群，在趣味互動中對“春蠶到死絲方盡”的生命軌跡和傳統蠶桑養殖技藝有了生動認知。



在樂至縣非遺桑茶坊，參訪團成員在資陽市“桑都”樂桑茶製作技藝非遺傳承人楊華的指導下，體驗桑茶手工炒制技藝，瞭解“三殺三揉＋低溫烘焙”的傳統工藝。



桑茶在高溫翻炒下散發出獨特的香氣，有台青感嘆：“好像炒菠菜的味道！好想吃！”從鍋中拾起幾根桑茶葉放入口中，桑茶的清香裹著一股韌勁，別有一番風味。一鍋香氣清雅的桑茶製作成後衝入開水，桑葉如雲中飛燕舒展，輕啜一口，口感輕柔回甘，真切感受到桑茶非遺技藝的匠心與價值。



體驗的尾聲，一桌桑葉美食盛宴讓台青們過足了“蠶寶寶”的癮。樂至推出的“絲綢之路”特色菜，以糯米制成蠶寶寶模樣，憨態可掬，搭配新鮮桑葉和蠶蛹形狀點心，將蠶桑生長的趣味場景搬上了餐桌；桑葉涼粉口感爽滑、清香宜人；家常菜涼拌桑葉奪得了眾人的一致好評，大家紛紛向廚師討教秘方；最後上桌的桑葉水餃更是被大家一掃而光，紅薯粉混合桑葉制成的綠色外皮晶瑩剔透，包裹著鮮香美味的肉餡，構成了一場獨特的蠶桑美食盛宴。大家在大快朵頤中領略樂至人將小小桑葉玩轉出的飲食智慧。



樂至縣蠶桑產業歷史悠久，如今已形成集桑樹種植、蠶種繁育、養蠶、收烘、繅絲、織綢、副產品開發於一體的完整產業鏈，同時深度融合農文旅，通過桑蠶養殖、非遺傳承、特色美食等多元體驗，讓參訪團全方位感受到“中國桑都”的獨特魅力與發展活力，也為鄉村振興背景下的產業融合發展提供了生動樣本。