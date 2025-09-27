特朗普打擊有組織政治暴力　威脅民主黨大金主

中評社北京9月27日電／據新華社：美國總統特朗普25日簽署總統備忘錄，要求打擊被他稱作“有組織的左翼”發動的政治暴力活動。他當天還點名威脅兩個民主黨大金主，如果他們資助“煽動者和無政府主義者”，“將會有麻煩”。



據路透社和美聯社報導，特朗普要求政府機構監控“激進組織”，阻止它們從事暴力活動，並切斷它們的資金來源。他責成司法部長帕姆·邦迪優先打擊多種行為，包括“有組織人肉搜索、謊報警情、暴動、搶劫、非法侵入、攻擊他人、毀壞財產、暴力威脅”。他同時要求美國國家稅務局打擊資助政治暴力的慈善機構。



相關行動將由聯邦調查局打擊恐怖活動聯合工作組牽頭，特朗普要求各政府機構全部參與。



當天有媒體追問打擊的“煽動者和無政府主義者”資助人是否有具體目標，特朗普點名富豪喬治·索羅斯與里德·霍夫曼，警告這兩名民主黨大金主，“如果資助這些組織，將有麻煩”。



美國《紐約時報》當天早些時候爆料稱，司法部考慮調查索羅斯名下的非營利組織開放社會基金會，並可能以縱火、為恐怖主義提供物質支持等罪名對它提起訴訟。司法部長邦迪回應置評要求時沒有確認是否將把索羅斯列為調查對象，但說“一切都擺在桌面上”。



按美聯社說法，特朗普簽署的這份總統備忘錄實際是他動用政府機構打擊政敵和民主黨資金來源的最新舉措。



本月10日，特朗普的重要支持者、保守派活動人士查理·柯克遭槍殺；24日，移民與海關執法局一座拘留設施遭槍擊，造成3人死傷。就這些事件，特朗普政府指責左翼組織參與政治暴力活動，淡化右翼組織的暴力行為。

