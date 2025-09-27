伊朗拒絕濃縮鈾換“制裁暫緩期”要求

中評社北京9月27日電／伊朗總統佩澤希齊揚27日說，伊朗已拒絕美國提出的用全部濃縮鈾換取對伊三個月“制裁暫緩期”的要求。



新華社援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，佩澤希齊揚在結束參加聯合國大會離開紐約回國前接受記者採訪時說，在聯合國大會期間，伊朗與多個歐洲國家磋商並達成一定成果，但美方要求伊朗交出所有濃縮鈾，以換取三個月“制裁暫緩期”，這“絕對無法接受”。



佩澤希齊揚還表示，伊朗已為應對“快速恢複製裁”機制激活作出必要安排。



伊朗外交部27日發表聲明說，由於英、法、德三國在利用伊核協議爭端解決機制、推動恢復聯合國安理會已終止的對伊制裁決議方面採取了“不負責任的做法”，伊朗駐上述三國大使已被召回伊朗進行磋商。



安理會26日就一份旨在延長2015年伊朗核問題全面協議與核可該協議的安理會第2231號決議的決議草案進行表決，但未獲通過。該決議草案由中國和俄羅斯提出，如獲通過，伊核協議和安理會第2231號決議將延期6個月，各方可在此期間通過外交談判達成妥協。



伊朗外長阿拉格齊當日在參加安理會會議時就未通過決議草案批評美國、英國、法國、德國。他表示，第2231號決議規定的所有與核相關的限制必須按照商定的2025年10月18日永久到期，伊朗不會承認任何在此日期之後更新、恢復或實施這些限制條款的企圖。



伊核協議參與方英國、法國、德國8月28日通知聯合國安理會，以伊朗違反核協議為由，啟動“快速恢複製裁”機制。根據該機制，除非安理會就繼續解除對伊朗制裁通過決議，否則聯合國2015年以前對伊朗的制裁將在30天內恢復。