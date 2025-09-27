國民黨主席3.9萬人網路投票　鄭麗文大勝

中評社台北9月27日電／中天新聞主辦的國民黨主席系列辯論第二場次《說清楚講明白 黨主席大辯論》今天（27日）登場，郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中及蔡志弘同台較量。根據最新網路投票結果顯示，有68%網友支持鄭麗文擔任下一屆國民黨主席。



今天的辯論會，除了郝龍斌、鄭麗文、羅智強、張亞中以及蔡志弘同台較量，中天新聞也安排了三位提問人，分別是百萬級訂閱網紅Cheap、資深媒體人董智森和帥化民將軍，對5位候選人犀利提問。



中天新聞今天在YouTube頻道社群上，以“看完第二場國民黨主席辯論，你支持誰當下一任國民黨主席？”為題發起網路投票，截至晚間8時30分，有3.9萬名網友參與投票，結果顯示，鄭麗文68%、羅智強16%、張亞中10%、郝龍斌6%。



最引人關注的是，張亞中連續兩週拷問對手九二共識具體內涵，卻無人能完整應答。他痛心疾首道：“連國民黨的兩岸政策基石都說不清，如何帶領黨走向未來？這是國民黨的悲哀！”現場支持者報以熱烈掌聲。



另外，郝龍斌也強調，這次參選黨主席是秉於救國救民的初衷、無私的態度，因此他宣誓，絕對不會拿黨主席做任何職位的跳板，不會參選“總統”、也不會參選縣市首長、不會參選“立委”、也不會把自己放進不分區“立委”名單！不過卻被張亞中回批，郝龍斌的發言其實充滿著虛假，因為他自己知道不可能再參選“總統”，也不可能再參選“立委”！