社評：台灣地位已定 美歪曲操弄荒唐危險

1943年12月3日出版的《新華日報》刊登《開羅宣言》全文。（圖源：國家圖書館網站截圖） 中評社北京9月29日電（評論員 郭至君）9月12日，美國在台協會悍然拋出所謂“台灣地位未定”謬論，甚至倒打一耙稱中國“扭曲《開羅宣言》等二戰文件”，妄圖為其干涉中國內政尋找所謂“合法性”借口，繼而引發各方輿論抨擊。我們認為，雖然美方對此議題的操作已然不是第一次，但這次變本加厲甚至到公然歪曲國際法和史實，實乃荒唐且危險。



一、從歷史、法理的維度看，美方所謂“台灣地位未定論”純屬自欺欺人。



1943年《開羅宣言》明確要求“日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國”；1945年《波茨坦公告》第八條以國際法形式重申“開羅宣言之條件必將實施”，同年9月，日本簽署《日本投降條款》更明確表示要履行歸還領土的義務。10月25日，中國政府正式收復台灣、恢復對其行使主權，這一事實有政府交接的完整檔案左證，絕對不是模糊的政治承諾。更遑論聯合國大會第2758號決議早已承認“中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表”，台灣作為中國領土一部分的地位，在國際社會早已形成共識，無可辯駁。



今年是中國抗日戰爭暨世界反法斯西戰爭勝利80周年，在這個時間點上，美方偏要跳出來鼓噪“台灣地位未定”，不過是霸權主義下的歷史修正主義鬧劇。而這一操弄的根本目的，是為其能夠持續打“台灣牌”、干涉中國內政尋找所謂“合法性”的根據。與此同時，不斷將作為中國內政的台灣問題國際化，惡意誤導國際輿論，試圖借助盟友力量共同阻撓中國解決台灣問題，並向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，荒唐透頂且自欺欺人。

