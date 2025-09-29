兩岸少年繪萬象　以生命之名共成長

觀眾們駐足欣賞參展作品（中評社 周亞攝） 中評社北京9月29日電（實習記者 周亞）第十六屆海峽兩岸少兒美術大展·北京展27日在北京今日美術館開幕。展覽以“生命萬象”為主題，匯集了來自海峽兩岸及港澳地區、馬來西亞等地青少年創作的約450組作品。孩子們用斑斕的色彩和奇思妙想，展現了生命的千姿百態與文化傳承的深厚力量，為國慶中秋雙節增添了濃厚的藝術氛圍與文化溫度。