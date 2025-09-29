周櫻答中評：以“生命萬象”促兩岸童心對話

海峽兩岸少兒美術大展策展人、雲揚天際文化藝術機構創辦人周櫻接受採訪（中評社 周亞攝） 中評社北京9月29日電（實習記者 周亞）第十六屆海峽兩岸少兒美術大展·北京展27日在北京今日美術館開幕。展覽以“生命萬象”為主題，匯集了來自海峽兩岸及港澳地區、馬來西亞等地青少年創作的約450組作品。策展人周櫻日前接受中評社記者採訪，介紹本屆展覽的策展理念、兩岸作品特色及交流現狀，並表達對兩岸少兒美育交流常態化的期待。



周櫻表示，今年展覽以“生命萬象”為主題，旨在從科學、哲學與藝術等多維度展現生命的層次與韌性，引導觀眾思考個體與眾生、生命與社會的關係。她指出，“萬象”既體現生命的多樣性，也呼應兩岸文化同源、血脈相連的深層聯繫，希望觀眾能從中感受到文化傳承中的使命與責任。



談及兩岸小畫家的作品，周櫻特別提到台灣地區的“島嶼記憶”系列，孩子們通過追尋家族歷史表達對生命淵源的感恩，展現“慎終追遠”的文化傳統。而大陸孩子作品中“龍的傳人”等元素，以及兩岸不約而同描繪的捕魚場景，則體現出“和而不同卻同祖同宗”的文化根脈，形成跨越海峽的生命對話。



周櫻充分肯定了近年來兩岸藝術教育互動日益頻繁、情感聯繫愈發緊密的良好態勢，但同時也指出，當前交流仍面臨現實阻力。她呼籲，少兒藝術交流應回歸純粹，避免非藝術因素的干擾，以實現常態化的良性往來。



對於未來，周櫻表示將全力以赴推動下一屆展覽，希望突破現實困難，讓兩岸藝術教育工作者能穩定相聚，共同守護孩子們以畫筆搭建的心靈之橋。



第十六屆海峽兩岸少兒美術大展·北京展將持續至10月12日，免費向公眾開放。之後，大展還將赴台灣台北、高雄等地巡回展出。