】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 第9頁 第10頁 第11頁 第12頁 第13頁 第14頁 】 
新的世界第一高橋進入建成通車倒計時
http://www.CRNTT.com   2025-09-28 15:23:12


這是9月26日拍攝的貴州花江峽穀大橋（圖片來源：新華社）
　　中評社北京9月28日電／據新華社報導，9月26日，雨後的貴州花江大峽穀雲霧籠罩，花江峽穀大橋如同“鋼鐵巨龍”騰躍峽穀之上。花江峽穀大橋是貴州六枝至安龍高速公路的控制性工程，大橋全長2890米，主跨徑1420米，是目前世界山區峽穀第一大跨度鋼桁梁懸索橋；其橋面距水面垂直高度625米，是新的世界第一高橋。經過三年多建設，貴州花江峽穀大橋將於9月28日正式建成通車。 


【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 第7頁 第8頁 第9頁 第10頁 第11頁 第12頁 第13頁 第14頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：