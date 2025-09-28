新的世界第一高橋進入建成通車倒計時

這是9月26日拍攝的貴州花江峽穀大橋（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／據新華社報導，9月26日，雨後的貴州花江大峽穀雲霧籠罩，花江峽穀大橋如同“鋼鐵巨龍”騰躍峽穀之上。花江峽穀大橋是貴州六枝至安龍高速公路的控制性工程，大橋全長2890米，主跨徑1420米，是目前世界山區峽穀第一大跨度鋼桁梁懸索橋；其橋面距水面垂直高度625米，是新的世界第一高橋。經過三年多建設，貴州花江峽穀大橋將於9月28日正式建成通車。