俄烏戰場飛出的無人機，為何讓歐如此憂懼

2025年8月12日，烏軍人員在烏克蘭蘇梅州前線地區改裝無人機彈藥。（圖源：新華社） 中評社北京9月28日電／據新華社報導，無人機事件在歐洲持續發酵，丹麥、德國稱在各自國家發現無人機，北約表示將升級在波羅的海的任務，以應對無人機“入侵”。



外界注意到，在近期的俄烏衝突中，無人機成為雙方相互攻擊的主力，對無人機的使用改變了常規戰爭。戰事延宕，風險外溢，歐盟的防禦體系沒有做好應對無人機戰的準備。



無人機頻現 俄方：無意襲擊



丹麥國防部27日說，26日至27日的一夜，丹麥多個軍事設施附近發現無人機，但國防部以安全原因為由拒絕透露更多信息。當地多家媒體報導，有無人機出現在丹麥最大軍事基地卡魯普空軍基地附近。本月早些時候，丹麥曾出現機場受不明無人機干擾事件。



北約方面27日表示，為應對無人機“入侵”丹麥，將升級其在波羅的海的任務，向該區域部署防空護衛艦等。



另據報導，從25日到26日晚，與丹麥接壤的德國北部石勒蘇益格－荷爾斯泰因州也出現無人機。德國內政部長多布林特27日表示，內政部正在制定新的反無人機規則，以便能夠探測、攔截並在必要時擊落無人機。



本月9日，大量無人機進入波蘭領空，波軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭和北約稱無人機來自俄羅斯，遭俄方否認。近日，丹麥和挪威多座機場也出現不明無人機干擾事件。



俄羅斯外長拉夫羅夫27日表示，一些國家明里暗里指控俄羅斯計劃襲擊北約和歐盟國家，俄總統普京一再揭穿這類挑釁行為。俄羅斯過去沒有、現在也沒有這樣的意圖。



俄外交部歐洲事務司司長馬斯連尼科夫說，歐盟希望利用不明無人機進入歐盟成員國領空一事引發的歇斯底里情緒，給歐盟增加軍事開支找借口。

