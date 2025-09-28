伊拉克恢復從庫爾德自治區向土耳其出口原油

這是2024年5月12日在伊拉克基爾庫克拍攝的一處油田。（圖源：新華社） 中評社北京9月28日電／據新華社報導，伊拉克石油部27日宣布，在中斷兩年半後，當天恢復從伊拉克北部庫爾德自治區（庫區）向土耳其出口原油。



根據伊拉克石油部聲明，伊方於當地時間27日6時起恢復向土方輸油。土耳其能源部長阿爾帕斯蘭·巴伊拉克塔爾在社交媒體上證實了此事。



此前，伊拉克中央政府指責庫區未經中央政府同意擅自向土方出口石油，並就此向設於法國巴黎的國際貿易仲裁機構國際商會提出申訴。國際商會2023年3月裁定支持伊方訴求，要求土方賠償伊方15億美元。土方隨即中止接收石油，同時提出上訴。



近來，各方就恢復輸油多次溝通。今年7月中旬，伊拉克中央政府與庫區自治政府達成一致，庫區將恢復通過國家石油銷售局出口庫區原油。7月晚些時候，土方向伊方遞交一份能源協議草案，希望重啟並擴大雙方能源合作。



9月25日，伊拉克中央政府、庫區自治政府及多家在庫區運營的國際石油公司達成協議，伊方將恢復向土方輸油，每天控制在18萬至19萬桶。



伊拉克國家石油銷售局局長阿里·尼扎爾告訴法新社，該局每天將接收19萬桶庫區原油用於出口，另外每天從庫區接收5萬桶原油用於滿足國內需求。