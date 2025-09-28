刷好評和說假話：倆日本首相熱門人選遭質疑

9月24日，在日本東京，日本自民黨總裁選舉候選人小林鷹之、茂木敏充、林芳正、高市早苗和小泉進次郎（從左至右）出席辯論會。（圖源：新華社） 中評社北京9月28日電／據新華社報導，小泉進次郎26日召開記者會，承認其競選團隊要求支持者“刷好評”並為此公開道歉。然而日本民眾似乎並不買賬，要求其“退出自民黨總裁選舉”成為社交媒體熱門話題。



日本首相、自民黨總裁石破茂本月7日宣布辭職後，自民黨已於22日發布黨總裁選舉公告，定於10月4日進行投計票。選戰開始僅數日，《周刊文春》雜誌就曝出小泉競選團隊公共關係事務負責人、前數字化大臣牧島花蓮的辦公室向支持者發送郵件，要求他們在視頻網站留言稱讚小泉，並給出24條“參考範例”。



“刷好評”事件不斷發酵，小泉26日召開記者會承認上述報導內容屬實，稱一些話“過頭”，對此感到抱歉。小泉說：“發生這樣的事，責任在我。會虛心接受批評。”他表示不考慮退出黨總裁選舉。



面對批評聲音，小泉關閉了社交媒體平台X的評論區，堅稱將繼續參選。按日本媒體說法，“刷好評”事件可能對小泉的選情造成一定影響。



高市早苗：被指發言與事實不符



據共同社26日報導，高市早苗近日在闡述自己的施政方針時，以家鄉奈良的鹿為引子，提及訪日外國人的滋擾行為頻發，反復強調應實施更加嚴格的外國人政策。她的部分言論隨後被質疑與事實不符。



高市在關於外國人所犯刑事案件的發言中稱，“經常聽說因警方來不及安排口譯人員，不得不做出不起訴決定”。她還提到，有“似乎是外國人的遊客”踢踹奈良公園的鹿。



據共同社報導，針對高市的言論，日本法務及檢察部門官員表示“從未聽說過直到最後都未能安排口譯人員的情況”。據日本警察廳統計，2024年在日本被查處的外國人約有1.2萬人。警方通過多種方式安排了約1.4萬名口譯人員，有辦案人員稱“基本能夠應對”。

