俄官員：歐盟為增加軍事開支找借口

中評社北京9月28日電／據新華社報導，據俄羅斯媒體27日報導，俄外交部歐洲事務司司長馬斯連尼科夫說，歐盟希望利用不明無人機進入歐盟成員國領空一事引發的歇斯底里情緒，給歐盟增加軍事開支找借口。



據俄新社報導，馬斯連尼科夫說：“很明顯，歐盟政客圍繞某些無人機飛入歐盟領空表現出的歇斯底里，以及那些冠冕堂皇的國防項目宣傳，唯一目的是向公眾兜售歐洲軍事開支增長的正當性。”



大量無人機9日進入波蘭領空，波軍方緊急處置並擊落部分無人機。波蘭和北約稱無人機來自俄羅斯，遭俄方否認。本月下旬，丹麥和挪威多座機場也出現多架不明無人機干擾，機場運營一度受到影響。針對俄羅斯可能牽涉丹麥和挪威無人機事件的指控，俄總統新聞秘書佩斯科夫說，如果西方每次都提出類似毫無根據的指控，此類言論終將不再引起人們關注。



歐盟負責防務的高級官員庫比柳斯26日與波蘭、丹麥、保加利亞、立陶宛等歐盟國家防長及烏克蘭、北約代表召開視頻會議，與會方同意在歐盟與烏克蘭、俄羅斯邊界打造“無人機墻”。



俄羅斯聯邦委員會（議會上院）國防與安全委員會第一副主席奇若夫26日在接受“俄羅斯24”頻道採訪時表示，俄羅斯沒有必要通過向歐洲國家發射無人機來展示自身實力。