德國制藥業批美濫施關稅造成負面影響

中評社北京9月28日電／據新華社報導，多個德國化工和制藥領域行業協會日前表示，美國政府對進口藥品濫施關稅，將嚴重衝擊德國和歐洲制藥業，並對美歐貿易關係造成負面影響。



美國政府日前宣布，自10月1日起，美國將對進口的所有品牌或專利藥品徵收100%關稅。



德國化學工業協會就此發表聲明說，對美方舉措“深感擔憂”。該協會首席執行官沃爾夫岡·格羅塞·恩特魯普表示，這是對歐盟“當頭又一棒”，標誌著美歐貿易關係跌至新低。



德國藥品研發與生產者聯合會指出，全球制藥產業高度依賴穩定政策框架和開放市場，美國關稅舉措將對德國和歐洲制藥業造成沉重打擊。該聯合會主席施托伊特爾表示，新關稅將嚴重衝擊國際供應鏈，推高藥品生產成本，並危及美歐患者用藥供應。“我們已經看到，在德國的制藥投資計劃出現凍結跡象。”



德國制藥業協會表示，美方舉措“強硬粗暴，且存在問題”，是一種“不計代價的自我封鎖”。該協會在一份聲明中指出，這不僅是對國際貿易和歐洲藥品供應保障的嚴重打擊，也是對德國制藥業發出的危險信號。



公開資料顯示，美國是德國制藥產業最重要的出口市場之一。2024年，德國對美藥品出口額超過270億歐元，占德國制藥出口總額約四分之一。

