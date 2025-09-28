】 【打 印】 
印度南部發生踩踏事件至少31人死亡
　　中評社北京9月28日電／據新華社報導， 據印度媒體報導，27日晚，印度南部泰米爾納德邦的一處競選集會上發生踩踏事件，造成至少31人死亡、40餘人受傷。

