墨中部火車與客運巴士相撞　至少5人死亡

中評社北京9月28日電／據新華社報導，墨西哥中部瓜納華托州科蒙福特市27日發生一起火車與客運巴士相撞事故，造成至少5人死亡、多人受傷。



科蒙福特市民防局通報說，事故發生在該市拉諾帕萊拉社區的一處鐵路道口。目擊者稱，一輛客運巴士行至鐵路道口時試圖與火車搶行，不幸相撞。



當地安全、醫療和民防部門已趕赴現場，開展救援和調查工作。



墨西哥交通事故頻發。9月初，墨中部墨西哥州阿特拉科穆爾科市，一列貨運火車與一輛在道口搶行的雙層大客車相撞，造成至少8人死亡、45人受傷。