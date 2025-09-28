俄外長：俄將對任何侵略行徑作出堅決回應

中評社北京9月28日電／據新華社報導，俄羅斯外長拉夫羅夫27日在第80屆聯合國大會一般性辯論階段發言時說，近期威脅對俄羅斯使用武力的言論越來越多，俄方將對任何侵略行徑作出“堅決回應”。



拉夫羅夫說，一些國家明里暗里指控俄羅斯計劃襲擊北約和歐盟國家，俄總統普京一再揭穿這類挑釁行為。俄羅斯過去沒有、現在也沒有這樣的意圖。



關於俄烏衝突，拉夫羅夫表示，俄方從一開始就對消除衝突根源的談判持開放態度。但俄方的安全和切身利益必須得到可靠保障，同時必須充分恢復和尊重烏克蘭境內俄羅斯人和講俄語人士的權利。在此基礎上，俄方願意討論對烏克蘭的安全保障問題。



談及俄美關係，拉夫羅夫說，俄方對繼續進行俄美對話抱有一定希望，特別是在俄美領導人阿拉斯加會晤之後。美國政府當前的做法顯示，美方不僅有尋求解決烏克蘭危機的意願，還有與俄發展務實合作、避免採取意識形態立場的願望。俄美兩國對世界局勢負有特殊責任，以避免人類陷入新的戰爭風險。



拉夫羅夫還重申了普京日前的一項提議，即在美國不破壞現有平衡的前提下，俄方將在俄美《新削減戰略武器條約》到期後一年內繼續遵守該條約規定的核心限制。



俄羅斯與美國於2010年簽署《新削減戰略武器條約》，旨在限制兩國部署的核彈頭和運載工具數量。該條約2011年2月5日正式生效，原定有效期10年，後經協商延長至2026年2月5日。

