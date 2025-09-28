我國卓越工程師教育將實現國際互認

中評社北京9月28日電／據新華社報導，記者從27日在京舉行的第二屆卓越工程師培養國際會議上獲悉，我國與世界兩大工程教育國際組織——國際工程聯盟、歐洲工程教育認證網絡分別簽署文件，標誌我國卓越工程師教育開啟國際合作與互認新進程。



當前國際通行的工程教育互認協議主要包括本科層次的《華盛頓協議》及以下學位層次協議。會上中國科協、中國工程教育專業認證協會與國際工程聯盟簽署聯合聲明，啟動建立研究生層次工程教育國際互認協議，填補全球工程人才認證體系關鍵空白。



卓越工程師教育培養模式是我國研究生層次工程教育改革的關鍵成果。中國工程教育專業認證協會與歐洲工程教育認證網絡簽署聯合共識，加強卓越工程師培養合作，推動雙方在標準、課程、師資評價等方面的實質性合作。



中國工程教育專業認證協會理事長王樹國表示，相關合作將為引導研究生層次的工程教育面向未來挑戰和落實聯合國可持續發展目標，應對技術快速迭代、氣候變化等全球性問題，培養具有更強創新能力與社會責任感的卓越工程師提供國際互認標準框架支持。



各國研究生教育在生源、培養模式等方面存在多樣性。教育部教育質量評估中心主任徐維清介紹，相關合作將充分尊重包容多元差異，使不同背景的高質量人才獲得公正評價和國際認可。



