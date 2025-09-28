﻿甘肅隴西地震 9人傷逾4300房屋受損

中評社北京9月28日電／據大公報報導，中國地震台網正式測定，9月27日05時49分，甘肅省定西市隴西縣（北緯34.91度，東經104.58度）發生5.6級地震，震源深度10千米。目前，地震共造成9人受傷，傷者均無生命危險，已全部送醫治療。經多輪排查，暫無確認人員死亡。



截至27日12時20分，地震共造成定西市隴西縣和漳縣30個鄉鎮2532戶受災、4328間房屋受損、9人受傷。目前，已轉移安置群眾7812人，傷員均得到救治。



截至27日14時30分，經當地公路部門全面排查，甘肅定西市隴西縣5.6級地震震中周邊路網運行正常，未發現因地震造成的公路設施損毀及阻斷情況。中國鐵路蘭州局集團有限公司對地震涉及範圍內的線路、橋隧、供電、電務、通信等設施設備開展徒步和添乘檢查，確認安全後逐步放行列車。截至目前，隴海鐵路、蘭渝鐵路、寶蘭高鐵運輸秩序正在有序恢復。



國務院派工作組趕赴現場



地震發生後，國務院抗震救災指揮部立即作出部署，要求啟動響應，盡快核實震情災情，派出工作組趕赴現場，消防救援隊伍赴震中做好搶險救援處置工作。目前，省級前置代儲定西市、岷縣、通渭縣棉帳篷、折叠床、棉被褥、火爐等主要應急救災生活類物資，已做好調運準備。國務院抗震救災指揮部辦公室、應急管理部啟動國家地震災害四級應急響應，甘肅省抗震救災指揮部辦公室啟動甘肅省地震Ⅳ級應急響應。國家綜合性消防救援隊伍前突力量已到達震中開展排查，同時調集定西、天水消防救援支隊地震救援力量200人、28車趕赴現場；調派危化救援蘭州石化隊、礦山救援靖遠隊7車26人攜帶搜救裝備，趕赴震中。省消防救援總隊全勤指揮部已抵達定西組織現場指揮，定西支隊隴西大隊到達震中開展排查。定西、蘭州、天水支隊280名消防救援人員、42輛消防車、2000餘件套裝備器材在營區集結。



專家：不是積石山地震餘震



根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內，近5年來共發生3級以上地震30次，其中發生的最大地震是2023年12月18日的積石山6.2級地震，距離本次震中185公里。專家表示，兩次地震處在不同的發震斷層，相距較遠，因此這次隴西地震並不是積石山地震的餘震。