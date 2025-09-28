中國新增兩個世界生物圈保護區

中評社北京9月28日電／據新華社報導，聯合國教科文組織27日發布公報說，該組織新認定了26個生物圈保護區，其中包括中國的大青山生物圈保護區和周至生物圈保護區。至此，世界生物圈保護區網絡中的保護區總數達到785個。



大青山生物圈保護區位於內蒙古陰山山脈中段，面積近3900平方公里，是陰山山脈生物及生態系統多樣性表現最豐富的區域。保護區擁有約1200種高等植物、300種脊椎動物和1800種節肢動物。



周至生物圈保護區位於陝西省秦嶺山脈南北兩坡交界，面積約690平方公里，森林覆蓋率達96%，區內擁有豐富的動植物資源，包括秦嶺大熊貓、川金絲猴、羚牛等珍稀物種。



據介紹，新認定的生物圈保護區分布在21個國家，其中安哥拉、吉布提、赤道幾內亞、冰島、阿曼和塔吉克斯坦這六國境內的生物圈保護區是首次獲得認定，聖多美和普林西比則成為第一個全境被認定為生物圈保護區的國家。



“人與生物圈計劃”是聯合國教科文組織於1971年發起的一項政府間大型科學計劃。該計劃提出設立生物圈保護區，旨在把保護區及周邊地區民眾的生活改善、經濟發展、社會進步與生態環境保護結合起來，找出一條既能保護自然資源、文化資源，又能促進社會經濟可持續發展的道路。