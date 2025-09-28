國慶中秋全社會跨區人流量同比增3.2%

中評社北京9月28日電／據香港文匯網報導，交通運輸部副部長李揚在28日舉行的新聞發布會上表示，今年中秋、國慶假期公眾出行將主要以外出旅遊、返鄉探親為主，預計全社會跨區域人員流動量將達23.6億人次，日均約2.95億人次，比去年同期日均增長約3.2%。國內遊方面，預計廣州、成都、北京、上海、西安、杭州、南京、重慶等都市圈旅遊熱度有望突破去年高位。出境遊方面，預計到日本、韓國、東南亞等國家的旅遊人數將大幅度增加。



李揚介紹，自駕仍然是這次中秋、國慶假期出行的主要方式，預計自駕出行將達到18.7億人次，佔出行總量的八成左右。高峰時段，高速公路車流量可能會突破日均7000萬輛，其中新能源車有可能會達到1400萬輛。假期出行的第一個高峰會出現在10月1日，單日客流量可能會超3.4億人次，再次出現歷史峰值。此外，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點城市群進出城高速公路、熱門景區國省道路，車流量會比平時要大很多，車輛流量大容易引發交通事故，出現擁堵，出行群眾要注意謹慎駕駛。



中秋、國慶假期期間，小客車將免費通行全國收費公路。李揚表示，按照有關規定，小型客車免收通行費時段是從節假日第一天，即10月1日0時開始，到節假日最後一天，即10月8日的24時結束，普通公路以車輛通過收費站收費車道的時間為準，高速公路以車輛駛離出口收費車道的時間為準。也就是說，只要在免費時段內駛出收費公路即可免收通行費。