江蘇宜興緊盯重點領域　斬斷貪腐利益鏈

中評社北京9月28日電／據中國紀檢監察報報導，沉浸式體驗開採紫砂陶土礦的場景；按照喜好選擇顔色和材質，製作虛擬陶瓷器物……近日，位於江蘇省宜興市丁蜀鎮的黃龍山礦址公園，吸引不少遊客前來參觀打卡。



宜興是紫砂泥的重要產地之一。近年來，隨著紫砂行業發展壯大，監管也面臨新的挑戰。宜興市紀委監委以紫砂領域突出問題為切口，聚焦特色產業發展關鍵環節和重點領域，堅持以案開道，深挖盜采紫砂礦背後的黨員幹部失職瀆職和風腐問題，堅持“查改治”一體推進，做實以案促改促治，推動系統施治、長效治理。



該市紀委監委緊盯紫砂領域吃拿卡要、權力尋租和濫用職權等問題，系統梳理分析近年來信訪舉報、監督檢查等渠道收集到的情況，通過“室組地”聯動、密切同職能部門協作等方式，嚴肅查處了一批危害紫砂行業良性發展的違紀違法案件，立案27件，留置6人，給予黨紀政務處分20人。



該市紀委監委堅持監督辦案和整改治理同向發力、綜合發力，一體推進“三不腐”。在辦理留置案件中，適時召開案件通報會，督促發案單位針對剖析查擺出的職能部門監管力量不足、屬地監管隊伍管理不力、聯合打擊盜采機制不暢等問題開展自查自糾；同步制發工作建議函，圍繞隊伍日常管理、廉潔文化教育、國資倉庫管理等內控機制較為薄弱的問題，通過談心談話、召開專題會議、實地走訪等方式，壓實市級職能部門和屬地鄉鎮整改責任，推動紫砂礦產資源實現常態長效管理。截至目前，已聚焦汲取案件教訓、提升幹部管理、權力監管認知和能力等主題，開展分級分類談心談話32人次，組織相關執法人員、重點崗位幹部開展4輪警示教育並旁聽有關案件庭審；推動職能部門和屬地鄉鎮形成整改措施25條，配強礦管分隊力量並建立健全礦管巡查管理制度、國資倉庫出入登記管理制度等，進一步壓縮權力尋租空間。



“目前，鎮里完善了部門聯排、問題聯處的常態工作機制，劃分了黃龍山紫砂礦區及周邊地區的集中排查範圍，通過‘人防+技防’雙管齊下，對發現問題迅速進行重點排查、現場查看和聯動處置，有效打擊了盜采行為。”丁蜀鎮礦山資源管理執法分隊工作人員說。



“我們壓實屬地黨委管理責任，督促涉及各部門攥指成拳，發揮好主責監督、專責監督和各類監督主體作用，努力實現查處一批案件、治理一個領域良好效果。”宜興市紀委監委有關負責同志說。



著眼推進紫砂產業高質量發展，宜興市紀委監委通過聯席會議制度壓緊壓實公安、市場監管、自然資源和規劃、應急、生態環境等部門工作責任，瞄准資產盤活利用、行業行風整頓和生態保護等重點，推進國營開採、質量監管和廢棄礦洞礦坑修復等工作，助力完善紫砂泥料開採、加工、製作、銷售全鏈條監督管理，推動紫砂行業持續向善向好。