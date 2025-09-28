廣東：靶向發力打通堵點讓政務服務廉潔高效

中評社北京9月28日電／據中國紀檢監察報報導，不久前，廣東省廣州市花都區紀委監委在一線走訪時，收到企業反映新雅街核發經營場所場地使用證明過程中存在“吃拿卡要”的問題線索。經核查，問題線索屬實，該區紀委監委對新雅街1名收受好處費的工作人員給予政務記過處分，對合和社區居委會、新雅街來穗人員和出租屋服務管理中心的兩名負責人開展談話提醒。



針對查辦案件和日常監督檢查發現的企業辦證“多頭跑、速度慢、難辦理”問題，花都區紀委監委推動城管、出租屋管理等職能部門建立辦證聯動機制，將原有的4個審批環節壓減至2個；推動新雅街實行“區域成片批量辦證”模式，由園區物業統一對接辦理，大幅降低時間成本，目前已惠及企業700餘家。同時，花都區紀委監委與區市場監管部門共建房產辦證中介數據信息共享機制和末端廉政預警機制，充分發揮大數據平台作用，及時發現政務服務中的不作為、慢作為、亂作為等問題。



花都區紀委監委聚焦群眾急難愁盼和經營主體面臨的困難以及亟待解決的問題，開展行政執法和政務服務領域整治工作，嚴肅查處行政審批、政務服務等領域腐敗和作風問題180個，處分161人，推動健全完善制度17項。同時，該區紀委監委聚焦涉企行政執法、政務服務優化等方面的突出問題，推行涉企行政檢查“亮碼入企”工作，規範涉企行政執法行為。