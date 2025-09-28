企地紀檢監察機構聯動　保障重大工程落地

中評社北京9月28日電／據中國紀檢監察報報導，夏末初秋，在浙江省寧波市象山縣的金七門村原址，一座核電基地在南田島這座離岸小島上拔地而起。3000多名工人穿梭於基坑與鋼筋之間，正加緊進行金七門核電1號機組的筏基澆築作業。



金七門核電項目是國家布局沿海核電的戰略性工程，總投資1200億元，項目體量大、資金密集、資源富集。為保障該工程項目建設廉潔高效，2023年底項目首期獲核准後，中核浙能能源有限公司紀委與象山縣紀委監委建立起聯動監督機制，雙方在信息共享、監督檢查、案件查辦、隊伍建設等方面強化協同，共同護航大國工程高質量高標準建設。



說起項目準備開工那段時間的工作，中核浙能項目開發處處長郭善興記憶尤深。“項目開工前需要先拿到用地用海的批覆文件。但根據以往工作經驗，用地用海審批周期往往比較長，如果獲批時間滯後將會影響工程進度。”郭善興告訴記者，依托聯動監督機制，公司紀委把可能存在的難點、堵點及時反饋給象山縣紀委監委。象山縣紀委監委協調推動相關職能部門提升審批效率，最終該項目的用地用海審批按時辦理，項目得以順利開工建設。



“在‘企地’聯動監督機制下，我們立足職責職能，推動打通項目建設難點堵點，同時緊盯屬地和縣級職能部門責任落實，督促主動靠前服務，優化流程，全力提升項目落地投產質效。”象山縣委常委，縣紀委書記、監委主任王道告訴記者。



在中核浙能能源公司紀委書記王曉方看來，圍繞重大工程建設強化企地紀檢監察機構合作，可以充分發揮雙方資源互補優勢。“地方紀委監委調查手段多樣、實戰經驗豐富，而企業紀委熟悉行業生態、瞭解業務往來情況，雙方探索建立高效的協同模式，有助於發現死角、盲點，提升監督治理效能。”王曉方說。



在王道的辦公桌上，放著一份金七門核電一期項目企業撥付給地方的款項明細表和廉潔風險清單。“這些資金和廉潔風險點都是我們監督和關注的重點，得益於中核浙能能源公司紀委的信息共享和提醒，我們推動相關部門及時將這類大額資金納入專項審計範圍。”王道告訴記者。



“項目建設過程中，企業會向地方政府支付徵地用海補償費用。但由於信息不透明或溝通不順暢，地方紀委監委難以及時掌握此類大額資金的動態，也就無法進行有效監督。”王曉方介紹，“去年12月份該筆資金到賬，我們特別提醒象山縣紀委監委，該筆資金規模較大，需高度重視其中的廉潔風險。”

