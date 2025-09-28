西安通報5起違反中央八項規定精神問題

中評社北京9月28日電／據中國紀檢監察網站消息，中秋、國慶將至，為進一步嚴明紀律規矩，強化警示教育，營造風清氣正的節日氛圍，現將5起違反中央八項規定精神典型問題通報如下。



1.市城市管理和綜合執法局市容秩序管理處原處長郝衛國違規收受可能影響公正執行公務的禮品、違規接受宴請、由他人支付應由個人支付費用等問題。2018年至2024年，郝衛國任市城市管理和綜合執法局環境衛生管理處副處長和市容秩序管理處副處長、處長期間，多次在春節、中秋等節日期間，收受管理和服務對象所送高檔煙酒、超市購物卡等財物；違規接受私營企業主宴請。2021年9月，郝衛國要求私營企業主提供一輛商務車及司機接送其往返老家，期間租車費、油費、過路費均由私營企業主支付。郝衛國還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年6月，郝衛國被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



2.市自然資源和規劃局未央分局原黨委委員、副局長付前進違規收受可能影響公正執行公務的禮品、違規接受宴請等問題。2023年至2025年，付前進多次在春節、中秋等節日期間，收受管理和服務對象所送高檔煙酒、消費卡、手機等財物；多次接受管理和服務對象宴請。付前進還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年8月，付前進被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



3.閻良區人民法院原一級調研員賀堅強違規收受可能影響公正執行公務的禮品、違規接受宴請問題。2020年7月、2024年5月，賀堅強在承辦案件期間違規接受案件當事人及其委托代理人提供的宴請；2023年至2025年，多次在春節前夕違規收受管理和服務對象所送白酒、水果、購物卡等財物。賀堅強還存在其他嚴重違紀違法問題。2025年8月，賀堅強被開除黨籍、開除公職，涉嫌犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴。



4.灞橋區洪慶街道中心校黨總支原書記趙鑄違規設立使用“小金庫”、濫發津補貼和福利、組織公款吃喝等問題。2017年5月至2024年9月，洪慶街道中心校下轄趙莊小學採取虛報食材價格、數量等方式套取資金設立“小金庫”，並按照趙鑄要求將其中部分資金上交洪慶中心校，用於支付公款吃喝、違規發放加油卡及節日慰問品等費用。趙鑄還存在其他違紀違法問題。2025年5月，趙鑄受到撤銷黨內職務、政務撤職處分，由中小學高級教師降為中小學一級教師。



5.蓮湖區西關街道西桃園社區黨總支書記、居委會主任林潔借黨建名義違規組織公款旅遊問題。2021年7月，西桃園社區借黨建活動之名，組織社區黨員及家屬、社區志願者參觀扶眉戰役紀念館，同時游覽紅河穀景區且無具體黨建活動內容，相關費用從社區專項經費中予以報銷。2025年5月，林潔受到黨內警告處分，其他相關人員分別受到相應處理。