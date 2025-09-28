香港一手樓市旺　全年成交挑戰2萬宗

中評社北京9月28日電／據大公報報導，早前施政報告的公布，加上美國聯儲局重啟減息，本港大型銀行最優惠利率調低0.125厘，叠加效應大大提振樓市氣氛，樓市延續欣欣向榮。一手市場尤其火熱；二手亦同步“跟上”。



新盤成交量在過去一周明顯上升。據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，以施政報告發表後7日（9月17至23日）計算，全港一手成交量錄得560宗，較發表前7日的421宗升約33%。



連續八個月交投破千



若以全月計，本月首22日一手成交量達1455宗，已經連續8個月“破千”，創自2019年3月至11月後最長紀錄，充分反映一手交投之暢旺。至於本年至今（截至9月22日）一手交投高近14840宗，較去年首9個月升約36%，創6年同期新高。個人認為，在上述雙重利好因素刺激下，市場承接力強勁，預計全月一手“破千”的走勢將延續。



至於二手交投亦毫不遜色，綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於9月15日至21日的一周，合共錄73宗成交，較前一周的63宗按周增加近16%，創出4周高位。樓價方面，“美聯樓價指數”最新9月22日報129.1點，較年內低位上升2.23%，而本年迄今則升約0.76%。



總體而言，現時樓市已基本擺脫“低迷期”，正式邁向全面﻿復甦，除了樓市本身的強勢外，其他利好因素亦繼續“助攻”。日前有研究機構發表《世界經濟自由度2025年度報告》，香港繼續蟬聯“全球最自由經濟體”第一，並於“國際貿易自由”、“金融科技”、“營商環境”等範疇，同樣位居全球首位，可見香港作為國際金融中心，對環球資金的吸引力。



特區政府近年積極吸納各地“人財”，帶來正面影響相當顯著。例如早前公布的《2025年世界人才排名》，香港由去年的第9位躍升至第4位，是歷來最高排名，亦屬亞洲之冠。人才流入有助充實人才庫及推動經濟發展，同時亦惠及樓市的租賃與買賣需求。



筆者相信，未來住宅物業交投將持續熾熱，新盤率先受惠，全年一手私樓成交量勢可達到1.9萬宗的年初預測，按年升逾22%，並創自2013年4月“一手住宅物業銷售條例”生效後的新高。若年底前發展商趁勢進一步加快推盤及積極銷售貨尾，甚至有力挑戰全年2萬宗的水平。二手住宅方面，預測今年全年成交量達4.5萬宗，按年升逾9%，創4年新高。