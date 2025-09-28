美國長債利率下行空間有限

中評社北京9月28日電／據文匯網報導，美國8月PCE數據發布後，各期限美債收益率漲跌互見。分析稱，美聯儲減息進程重啟背景下，美債利率下行斜率和空間，取決於美國經濟的“著陸”方式和聯儲局減息節奏。鑒於美國名義自然利率目前約在3%至3.5%，明年美聯儲減息空間或有限，這將制約後續長端美債利率中樞的下行空間。特朗普政府未來若進一步加強對美聯儲政策立場的幹預，不排除長端美債利率“不降反升”的可能性。



長短債利率走勢分歧



美國最新通脹數據發布後，短期和長期美債收益率走勢分化。市場數據顯示，26日2年和3年期美債收益率分別跌1.43和0.5個基點，至3.639%、3.652%；5年、10年和30年期美債收益率分別上漲0.52、1.16和0.59個基點，依次錄3.767%、4.179%和4.754%。



展望後市，中國民生銀行首席經濟學家溫彬相信，本月降息後，美聯儲預計連續降息3次，進而帶動美債實際利率下行，總體看10年期美債利率下行空間有限。下階段，美聯儲政策獨立性若受衝擊，將進一步推高美債期限溢價，而歐洲財政擴張、日本央行政策緊縮等，或使日本超長債利率易下難上，並施壓美國長債。申萬宏源證券首席經濟學家趙偉判斷，美聯儲仍存在三四次降息操作空間，降息進程雖已重啟，但10年期美債利率中樞進一步下行空間預計有限。



歷史數據顯示，上世紀70年代初以來，美聯儲共經歷12次降息周期。其中，7次為“硬著陸”背景下的降息周期，平均持續時間20個月，累計降幅約647基點，期間10年期美債利率平均下行199基點；剩餘5次為“軟著陸”環境下的“預防式降息”，平均持續時間9個月，累計降幅約234基點，其間10年期美債利率平均下行167基點。