紀檢監察機關監督保障創新驅動戰略深入實施

“十四五”時期，我國持續加強關鍵核心技術攻關和成果應用，加快高端裝備、先進製造等領域關鍵技術攻關，推動傳統產業向高端化、智能化、綠色化轉型。圖為擁有最大11000米的鑽深能力、我國自主設計建造的首艘大洋鑽探船“夢想”號，該船於“十四五”時期正式入列（圖片來源：新華社） 中評社北京9月28日電／據中國紀檢監察報報導，習近平總書記高度重視創新，強調要把創新擺在國家發展全局的突出位置，指出“堅持創新引領發展，樹牢抓創新就是抓發展、謀創新就是謀未來的理念，以科技創新引領高質量發展、保障高水平安全”。



“十四五”期間，我國深入實施創新驅動發展戰略，科技自立自強水平顯著提升，交出一份亮眼的答卷——



研發投入再創新高，2024年全社會研發經費投入規模比“十三五”末增長近50%；



國家戰略科技力量加快建設，區域科技創新布局不斷優化，國際科技創新中心建設成效顯著；



原創性引領性戰略性科技成果豐碩，載人航天、深空探測等領域創造多個全球“首次”和“第一”；



關鍵技術加速突破，一個個“大國重器”頻頻占領創新制高點；



創新“勢能”持續轉化為發展“動能”，從各式各樣的智能機器人，到賦能千行百業的人工智能大模型，再到高性能芯片和操作系統……科技創新和產業創新深度融合，創新從點狀突破到系統集成加速推進，新質生產力加快形成。



作為黨內監督和國家監察專責機關，各級紀檢監察機關圍繞中心、服務大局，聚焦“國之大者”強化政治監督，有力推動創新驅動發展戰略深入實施。



緊盯重點任務，壓實責任同題共答

