駐俄使館慶中俄建交　西藏成就展同時舉行

中評社北京9月28日電／據新華網報導，中國駐俄羅斯大使館26日舉行慶祝中華人民共和國成立76周年暨中俄建交76周年招待會，“美麗西藏新篇章”——西藏自治區成立60周年發展成就圖片展在中國駐俄使館同時舉行。



中國駐俄羅斯大使張漢輝在國慶招待會上致辭說，中國勇於擔當、積極作為，已成為國際體系的重要參與者、建設者和貢獻者。歷經76年風雨洗禮，中俄關係堅如磐石、牢不可破。



俄羅斯國家杜馬（議會下院）第一副主席、俄中友好協會主席伊萬·梅利尼科夫表示，相互信任、務實合作和尊重歷史正讓俄中兩國日益強大。



在中國駐俄使館支持下，由新華社亞歐總分社、中國圖片社主辦的“美麗西藏新篇章”——西藏自治區成立60周年發展成就圖片展，在國慶招待會上同時舉行。集中展出的61張新華社圖片，展現了在中國共產黨領導下，西藏擺脫封建農奴制度，百萬農奴翻身得解放的偉大歷程；從經濟、社會、文化、環保等多角度見證了西藏自治區各項事業取得的全方位進步和歷史性成就。



俄羅斯聯邦共產黨中央委員會主席根納季·久加諾夫在觀看圖片展後對記者說，此次展出的照片令人印象深刻，其反映的成就為在特殊高原條件下創造現代化美好生活樹立了榜樣。衷心祝願中國西藏取得建設新成就。