世界第一高橋　貴州花江峽穀大橋正式通車

中評社香港9月28日電／新的世界第一高橋——貴州花江峽穀大橋28日正式通車，多項指標刷新世界橋梁史紀錄。



新華社報導，這座全長2890米的高橋，位於被稱為“地球裂縫”的花江大峽穀之上。橋面距水面625米，相當於美國金門大橋的約9倍，高度居世界第一。主橋跨徑1420米，居山區橋梁跨徑世界第一。橋梁專家表示，該橋“橫竪”都堪稱世界第一。



從2022年開工到正式通車，這座“超級工程”的建造僅用時三年多。



此前的世界第一高橋為2016年12月通車的北盤江第一橋，橋面至江面垂直高度565.4米。兩座高橋同在北盤江上，直線距離100多公里。



貴州是中國唯一沒有平原支撐的省份。兩億多年前，一系列地殼運動將原本處於汪洋大海的貴州擠壓出千溝萬壑，由此形成125.8萬座大山。



北盤江湍急的水流在崇山峻嶺間切割出一道深深的“裂縫”，形成花江大峽穀。這座修建在“裂縫”上的大橋將峽穀兩岸“縫合”在一起。



建設團隊利用“北斗”系統、無人機技術、BIM建模、智能監測、超高強度材料等一系列新技術，在600多米的高空中“穿針引線”，將天塹變通途。



花江峽穀大橋為全球山區橋梁建設提供了“中國方案”，包括在抗風設計、高空施工等領域實現多項技術突破，標誌著中國在複雜艱險的喀斯特峽穀地帶的橋梁建設技術穩居世界領先水平。



貴州省交通運輸廳廳長張胤說，大橋設計為雙向4車道的高速公路，建設過程中創新採用智能纜吊系統、2000兆帕級高強鋼絲等先進技術，獲得授權專利21項，“這是一座展示中國創新能力的‘標杆橋’”。



貴州長期以來逢山開路、遇水架橋，如今已在近126萬個山頭間建造了3萬多座橋梁，在世界最高橋排行榜中包攬前三甲、世界高橋百強榜單中占據近半席位，有“世界橋梁博物館”的美譽。



一座座高橋讓貴州從“千溝萬壑”變身“高速平原”。貴州公路總里程突破22萬公里，相當於繞地球赤道5.5圈；高速公路通車里程超9000公里。已建和在建的橋梁長度連起來超過5400公里，幾乎相當於縱貫整個中國的距離。



目前，花江峽穀大橋周邊一系列橋旅融合設施正在建設。交通部門預測，未來花江峽穀大橋年接待遊客可超百萬人次，將有效帶動沿線農產品銷售、民宿餐飲、文創產品等產業發展。