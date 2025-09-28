中秋國慶假期跨區域人員流動量23.6億人次

中評社香港9月28日電／根據交通運輸部分析預測，中秋、國慶假期全社會跨區域人員流動量將達到23.6億人次，平均每天大概2.95億人次，比去年同期增長3.2%左右。



這是交通運輸部副部長李揚在28日舉行的國新辦發佈會上介紹的。



新華社報導，李揚表示，自駕仍然是這次中秋、國慶假期出行的主要方式。據預測，自駕出行將達到18.7億人次，佔出行總量的八成左右。高峰時段，高速公路車流量可能會突破日均7000萬輛，其中新能源車有可能會達到1400萬輛。



出行高峰將出現在假期首末兩端。記者瞭解到，第一個高峰將出現在10月1日，單日客流量可能會超3.4億人次，再次出現歷史峰值。第二個高峰將出現在中秋節後，也就是7日、8日兩天。



假期中長距離出行將顯著增加。李揚提示，京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝等重點城市群進出城高速公路、熱門景區國省道路車流量會比平時大很多，請謹慎駕駛。



從貨運來看，假期貨運將總體保持平穩。預計假期期間日均貨車流量會在550萬至580萬輛，和去年同期基本持平，比平日的貨運量可能會下降30%左右。能源、糧食、礦石、民生等重點物資需求會比較穩定，鐵路、港口、航空貨物運輸整體波動不大。