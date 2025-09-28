“蘇超”決出常規賽八強

中評社北京9月28日電／據新華網報導，江蘇省城市足球聯賽（“蘇超”）27日展開常規賽最後一輪較量，無錫、連雲港和淮安隊搭上八強“末班車”，與南通、徐州、南京、鹽城和泰州隊攜手晉級淘汰賽。



“蘇超”前12輪戰罷，南通、徐州、南京、鹽城和泰州隊確保八強席位，蘇州、揚州、常州和鎮江隊已提前無緣晉級，無錫、宿遷、連雲港和淮安四隊將在最後一輪爭奪最後三個八強席位。



末輪六場比賽同時開踢，泰州隊本輪輪空，只能由別人決定自己的位次。率先失去懸念的是南京隊主場與宿遷隊的比賽，在南京奧體中心61106名觀眾的助威聲中，召回多名踢中冠聯賽球員的南京隊火力全開，4：0大勝宿遷隊。61106名觀眾也再度刷新“蘇超”單場上座紀錄。這場失利讓宿遷隊積分定格為15分，而他們的三個直接競爭對手本輪都拿到分數，宿遷隊成為最後一個無緣八強的球隊。



無錫、連雲港和淮安隊本輪都通過努力掌握了自己的命運。面對實力強大的領頭羊南通隊，無錫隊頑強扳平比分，主場1：1戰平對手，積分超越泰州隊位列第五。淮安隊主場0：0逼平徐州隊，連續兩輪在強敵身上拿分，以16分排名第八。連雲港隊主場1：0小勝聯賽“副班長”鎮江隊，最終排名第七，鎮江隊慘遭11連敗，這也是“蘇超”最長連敗紀錄。



徐州隊本輪被逼平，也讓他們被南京隊超越，最終排名第三。鹽城隊2：0擊敗揚州隊後，排在第四位。另外一場比賽，蘇州隊主場與常州隊奉獻一場進球大戰，最終蘇州隊3：2“絕殺”對手，排名第十，揚州、常州和鎮江隊分列11至13位。



根據“蘇超”規程，淘汰賽單場決勝負，常規賽排名靠前的隊伍將獲得主場優勢。淘汰賽具體對陣為南通隊對陣淮安隊、南京隊迎戰連雲港隊、徐州隊對陣泰州隊、鹽城隊迎戰無錫隊。