2025全國職工半程馬拉松賽銀川站落幕

中評社北京9月28日電／據新華網報導，27日，2025全國職工半程馬拉松賽（銀川站）在寧夏銀川市鳴槍開跑，吸引來自全國各行各業的2萬名職工參賽，其中來自寧夏區外的跑友占比超過40%。



作為全國職工馬拉松系列賽2025年首站，銀川站賽事延續“中國夢·勞動美——跑向美好生活”主題，是全國首個獲得中國田徑協會A1級認證的職工路跑賽事，也是寧夏首個獲得中國田徑協會A1級認證的半程馬拉松賽事。



此次賽事共設置半程馬拉松、特色方陣領先跑、健康跑3個比賽項目。經激烈角逐，寧夏選手張國富和雲南選手王開麗分別以1小時07分01秒和1小時17分46秒的成績獲半程馬拉松男子、女子組冠軍。



在特色方陣領先跑項目中，來自全國各地、各行各業的職工代表組成勞模工匠、百年工運、產業建功和新就業形態勞動者等方陣，凸顯賽事特色，展現新時代職工昂揚向上的精神風貌。



半程馬拉松賽道融入“湖城共生”理念，讓全國各地的跑者在奔跑中感受到“塞上湖城”銀川的生態魅力。在主辦方精心安排下，參賽選手還參與了賀蘭山下葡萄酒莊探秘之旅和覽山公園日落大合唱等特色文旅活動；賽事現場集中展銷了寧夏農特產品和特色文創產品；組委會還聯動銀川各大商圈、景區、酒店推出賽事專屬優惠，進一步促進了農業、文化、體育、旅遊和商業的融合發展。



本次賽事由中華全國總工會指導，中國田徑協會提供技術認證，中國職工國際旅行社總社、寧夏總工會、寧夏體育局、銀川市人民政府主辦，銀川市總工會、銀川市體育局承辦。