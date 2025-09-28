全國田徑冠軍賽：嚴子怡奪得女子標槍冠軍

中評社北京9月28日電／據新華網報導，為期三天的2025年全國田徑冠軍賽暨全國田徑大獎賽總決賽27日在山東日照進入第二個比賽日。浙江隊的小將嚴子怡以64米38的成績輕鬆奪得女子標槍冠軍。



現年17歲的嚴子怡因未達到投擲項目參賽年齡標準而錯過本月在日本東京進行的田徑世錦賽，不過在國內賽場，她在女子標槍項目中的統治地位無人能夠撼動。首輪比賽她就投出64米38奠定勝局，她也是全場比賽唯一突破60米的運動員，她的奪冠成績放在東京世錦賽上足以贏下一枚銅牌。



山東隊的蓋巧慧以58米48的成績位居第二；浙江隊的戴倩倩排名第三，成績是57米12。



在當日進行的男子百米飛人大戰中，剛剛參加了世錦賽男子4X100米接力比賽的廣東隊選手施君豪跑出10秒23的個人最好成績奪冠。遼寧隊的常吉和四川隊的黃友超分列二、三位。獲得女子100米冠軍的安徽隊選手史琳琪同樣刷新個人最好成績，以11秒59率先撞線。廣西隊的老將韋永麗以11秒65位居次席，湖北隊的李賀落後0.02秒排在第三位。



此外，男子鐵餅比賽中，浙江隊的吳南軍以63米34的個人最好成績力壓全國紀錄保持者、新疆隊的阿卜杜艾尼·圖爾貢奪得冠軍。陝西隊的方耀慶收穫男子三級跳遠冠軍。遼寧隊的於水慶和貴州隊的張珊珊分獲男、女3000米障礙冠軍。