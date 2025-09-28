世界各地極限運動愛好者挑戰中國世界級大橋

極限愛好者挑戰跳傘（圖片來源：新華網） 中評社北京9月28日電／據新華網報導，貴州，群山之間，世界級大橋如“鋼鐵巨龍”橫跨天塹，成為全球極限運動愛好者向往之地。近日，來自俄羅斯、日本、意大利等21個國家和地區的31名頂尖運動員齊聚於此，在高山峽穀間展開極限對決。



“這是我第四次來中國，第三次來到六盤水。”35歲的俄羅斯跳傘運動員亞歷山大·多比欽站在位於貴州六盤水的北盤江大橋起跳點，難掩興奮。



這位擁有約5500次高空跳傘、800次低空跳傘經驗的選手，已是中國的“老朋友”。2024年，他參加了北盤江大橋和壩陵河大橋的比賽，而今年新增的花江峽穀大橋——這座刷新世界紀錄的橋梁界“珠峰”，更讓他充滿期待。



花江峽穀大橋全長2890米，橋面距水面625米，高度居世界第一，主橋跨徑1420米居山區橋梁跨徑世界第一，“橫竪”都是世界第一。經過三年多的建設，花江峽穀大橋將於9月28日正式建成通車。



“在世界最高橋跳傘，是獨一無二的體驗。”亞歷山大·多比欽說。作為全職跳傘教練，他深知安全的重要性：“每一次起跳前都會緊張，因為極限運動沒有第二次機會。”但他同樣享受與各國選手的切磋交流，“每年都有新朋友加入，這項運動在中國發展太快了！”



低空跳傘是一項高度專業化的極限運動，要求運動員從近地面的固定物體上跳下，在極短時間內完成開傘和精準降落。



貴州憑借其得天獨厚的自然環境、獨一無二的橋梁資源，成為舉辦低空跳傘等極限運動賽事的理想地點。



目前，貴州已建和在建的橋梁數量超3.2萬座、已建和在建的橋梁長度連起來超過5400公里，幾乎相當於縱貫整個中國的距離。貴州實現了懸索、斜拉、拱式、梁式等類型橋梁全覆蓋，被譽為“世界橋梁博物館”。



細雨中的壩陵河大橋上，63歲的久保安宏與26歲的女兒久保杏夏相視一笑，互相系緊傘包。父親高喊“我愛中國”，女兒回應“我愛貴州”，隨後攜手躍入雲端。這對來自日本的父女組合，成為賽場最溫情的畫面。