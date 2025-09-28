西藏首屆巴鬆措山地越野跑在林芝市舉行

中評社北京9月28日電／據新華網報導，27日，西藏首屆巴鬆措山地越野跑在林芝市工布江達縣巴鬆措風景區舉行。本次賽事設有30公里越野跑、4.5公里體驗跑兩個組別，150名越野跑愛好者相聚巴鬆措，共同開啟一場山地越野之旅。



據介紹，此次山地越野跑賽道環繞巴鬆措，穿梭於原始森林與當地藏式風情村落間，選手在面對地形挑戰的同時，也能親身領略巴鬆措絕美的自然風光與獨特的人文魅力。經過激烈角逐，桑珠、侯華斌、普布頓珠獲得30公里越野組男子組冠亞季軍；周冬梅、歐陽瓊、羅秀容獲得30公里越野組女子組冠亞季軍。



30公里越野組男子組冠軍桑珠今年18歲，在衝過終點線後他興奮地說：“這是我第一次參加山地越野跑，成績是2小時10分26秒，這次比賽環境和氛圍都很好，也希望西藏的體育活動和賽事越辦越好。”



近年來，高原特色體育事業在西藏蓬勃發展。據統計，西藏2024年共開展群眾體育賽事活動433個，舉辦各類賽事活動8748場。



“我們把西藏的戶外運動資源，通過賽事活動進行挖掘和推廣，以體旅融合的方式持續深挖西藏特色資源、打造高原精品賽事，讓體育成為遊客走進西藏、瞭解西藏的新載體。”西藏自治區體育產業和設施開發管理中心開發科負責人次仁旦達說。