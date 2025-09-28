2025跨境電商年會開幕

中評社北京9月28日電／據新華網報導，2025跨境電商年會（珠海－橫琴）27日在廣東珠海國際會展中心開幕，與會者圍繞“新起點 新空間 新機遇”主題，探討跨境電商高質量發展。



新華社社長傅華在開幕致辭中表示，當前中國經濟回升向好勢頭不斷鞏固拓展，粵港澳大灣區百舸爭流，為跨境電商產業發展帶來了新機遇、積蓄了新勢能。近年來，新華社大力宣傳闡釋習近平經濟思想，加強權威信息發布與政策解讀力度，對外宣介中國跨境電商產業新經驗新成就，為產業加快發展營造積極輿論氛圍。新華社將立足自身優勢，進一步做好經濟發展的時代文章，講好跨境電商的中國故事，為推動大灣區和橫琴粵澳深度合作區建設注入新活力，為中國經濟高質量發展和全球經貿高水平合作創造更好輿論環境。



廣東省省長王偉中在致辭中表示，廣東是全國跨境電商大省，實現了全省跨境電商綜合試驗區21個地市全覆蓋，跨境電商進出口規模穩居全國第一。廣東將深入學習貫徹習近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，按照省委“1310”具體部署，認真落實支持跨境電商發展的各項政策，充分發揮製造業大省全產業鏈優勢，推進“跨境電商＋產業帶”雙向賦能，促進全省跨境電商綜合試驗區建設提質升級，打造便捷高效物流網絡，推動跨境電商高質量發展，為貿易強省建設提供有力支撐。歡迎全球跨境電商平台和企業投資廣東、扎根廣東，發現更多灣區優質產品、廣東好貨，共同開拓全球市場，實現共贏發展。



會上，參考消息報社參考智庫發布《中國民營企業出海發展報告（2025）——跨境電商驅動與全球趨勢展望》。參考消息報社社長班瑋介紹，報告總結了數字時代中國民營企業出海新模式、新生態、新動能，以及跨境電商在其中扮演的核心角色，助力更多民營企業以更穩健、更智慧的方式走向全球。



本次年會由新華社品牌工作辦公室、新華社新聞信息中心、新華社廣東分社主辦。會上，“中國跨境電商高質量發展指數”項目啟動，與會企業共同發起《全球跨境電商經貿合作創新發展倡議》。年會還舉辦跨境電商可持續發展智庫研討會、電商優品展示、“灣區優品”直播等活動。