台灣勞動黨主席吳榮元訪玉溪　品味滇中風情

考察易門龍泉十裡文化長廊合影（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月28日電／據中國台灣網報導，近日，台灣勞動黨主席吳榮元一行到訪雲南省玉溪市，先後走進撫仙湖瀾珊咖啡、蓮心食品有限公司及易門縣野生菌博物館，沉浸式體驗蓮藕宴、菌子宴等地方美食，感受“有一種叫雲南的生活”的獨特魅力，對玉溪人文生態融合發展的成果給予高度贊許。



在撫仙湖畔的瀾珊咖啡，270°環湖落地窗將碧波湖景盡收眼底，吳榮元一行在此品嘗了以雲南小粒咖為基底的特色飲品，望著澄澈湖面、遠山近水感慨：“這樣的湖光山色，像極了台灣日月潭邊的寧靜景致，山水本無界，兩岸同胞對‘好風景’的向往完全相通。”隨後走進蓮心藕粉工坊，瞭解了用撫仙湖I類湖水滋養的非遺手藝—手工藕粉的製作與傳承，當瞭解到如今常作為伴手禮往來兩岸，他進一步說道：“藕有‘藕斷絲連’的意頭，就像兩岸同胞的情誼，即便相隔千里，也能通過這碗清甜的藕粉緊緊聯結，吃一口，滿是團圓的味道。”



走進全國唯一的易門野生菌博物館，吳榮元一行通過菌菇之鄉、菌菇之謎、菌菇之韵、菌菇之業等展區，近距離觀察290多種野生菌標本，詳細詢問野生菌資源保護與產業發展情況。得知玉溪既通過建立種質資源庫守護生物多樣性，又依托深加工技術讓菌子風味走向世界各地，他不禁稱讚：“玉溪把生態保護做得扎實，又讓好生態變成了惠及百姓的好產業，這種‘在保護中發展’的思路，既守住了綠水青山，也育出了金山銀山，值得學習借鑒。”



澄江蓮藕宴以“七孔八眼”鮮藕入饌，筒子骨燉藕湯清香醇厚；易門菌子宴匯聚雞樅、牛肝菌等山野珍味，鮮香四溢。席間，吳榮元與當地工作人員暢談兩岸飲食文化：“台灣也有鮮藕料理、菌菇火鍋，雖然做法略有不同，但對‘鮮’的追求、對食材本味的尊重是相通的。”他強調，兩岸同胞同根同源、同文同種，飲食里的共同記憶、生態中的共同追求，都是聯結彼此的重要紐帶，期待未來能有更多機會促進兩岸在生態保護、特色產業等領域的交流合作，讓同胞情誼在共享發展中愈發深厚。



行程中，吳榮元表示，玉溪的生態之美、物產之豐與文化之韵令人印象深刻，從撫仙湖的藕粉清香到山野間的菌子鮮味，每一處細節都彰顯著雲南生活的獨特質感，更見證了兩岸同胞共通的飲食文化與生活情懷。