2025年瓊台經貿合作交流會在海口市開幕。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京9月28日電／據中國台灣網報導，9月27日上午，由國務院台灣事務辦公室經濟局、海南省政府台灣事務辦公室、海口市人民政府、東方市人民政府共同主辦的2025年瓊台經貿合作交流會在海口市開幕。台灣工商界代表、台灣青年代表、在瓊台商代表和海南省直有關部門領導等200餘名嘉賓齊聚海南，共話合作、共謀發展。



海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫在致辭中表示，當前，大陸經濟持續健康發展，長期向好的基本面沒有改變，超大規模的市場優勢、完備的產業體系、不斷增長的創新能力，為世界經濟發展注入了穩定性和確定性。歡迎廣大台商台企積極把握全面推進中國式現代化建設的巨大機遇，主動融入新發展格局，參與高質量發展。特別是在海南自由貿易港建設這片熱土上，希望廣大台商台企能夠充分發揮自身在精細農業、高端製造、科技創新、健康醫療、現代金融、文化旅遊等領域的特色優勢，與海南的發展規劃緊密對接，找到新的增長點，實現互利共贏。



海南省委常委尹麗波在致辭中指出，海南與台灣同為祖國的兩大寶島，兩地經貿往來頻繁、人文交流密切，同胞之間結下了深厚情誼。她表示，當前瓊台經貿交流合作正迎來新的重要機遇，海南全島封關運作將於12月18日正式啟動，標誌著海南自由貿易港建設邁入全新階段。封關後，海南的政策體系將全面升級，在更廣領域、更高層次上實現制度型開放，為各類市場主體帶來更多優惠與便利。



尹麗波介紹，今年海南修訂出台了“促進瓊台交流合作30條”，從經貿交流、實習就業、創新創業、住房教育等方面推出一系列支持政策，並成立台灣青年創新創業服務中心，為深化瓊台經貿合作提供了有力支撐。她希望廣大台商台企積極投身海南自由貿易港建設熱潮中，共享海南自由貿易港建設發展機遇和改革成果，成為自貿港建設的參與者和貢獻者。



全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏表示，全國台企聯自成立以來，始終以服務台商、推動兩岸經貿合作為己任，未來將繼續發揮橋梁作用，促進瓊台兩地產業協同、優勢互補，助力台商把握海南自貿港新機遇。



台灣商業總會理事長許舒博在致辭中認為，瓊台產業互補性強，期待通過本次交流會建立常態化合作機制，推動務實合作。



開幕式上，海南省商務廳、海口市及東方市負責人圍繞自貿港稅收優惠、投資便利化措施及重點產業發展規劃進行推介。海口市重點展示江東新區、綜合保稅區等開放平台；東方市則聚焦臨港產業、濱海旅遊等特色領域，推出多項招商優惠政策。台灣中華婦聯總會主委雷倩認為，海南自貿港的制度創新與開放力度令人振奮，台商可通過跨境電商、健康醫療等新興產業搶占先機。