沈佳高鐵沈白段開通　長白山4小時直達北京

中評社北京9月28日電／據新華網報導，9月28日，沈陽至佳木斯高速鐵路沈陽至白河段開通運營。當日上午，首對列車從遼寧撫順站、吉林長白山站相向鳴笛啟程。線路開通後，北京朝陽至長白山站最快旅行時間將壓縮至4小時33分。



作為國家“八縱八橫”高鐵網重要組成部分，該線路開通標誌著吉林通化、白山及遼寧撫順三地告別“不通高鐵”歷史，其“快進”優勢還將與G331等國道“慢游”形成聯動，為東北全面振興注入沿邊開放新動能。



據中國鐵路設計集團沈佳高鐵沈白段項目總工程師劉偉介紹，線路全長430公里，設計時速350公里，串聯遼寧撫順與吉林通化、白山、延邊及長白山保護開發區。線路開通後，北京朝陽、沈陽北至長白山站最快旅行時間分別縮短至4小時33分鐘、1小時53分鐘，推動長白山接入北京“半日經濟圈”。



沈佳高鐵沈白段穿山越水，途經長白山腹地，全線橋隧比達77%，部分路段地質複雜、岩體破碎，且東北冬季嚴寒，對工程材料穩定性要求極高。



針對旅客出行需求，鐵路部門推出多項貼心設計。沿線車站設立文旅服務台，提供長白山景區預約、自駕路線規劃等“一站式”服務。



吉林省發改委交通運輸處處長張海峰表示，沈佳高鐵沈白段不僅是交通線，更能帶來人流、信息流、資金流，聯通通化醫藥、白山礦泉水、長白山文旅等產業集群，助力對接京津冀、沈陽經濟圈。