寧夏銀川：多業態融合打造假日消費新場景

中評社北京9月28日電／據新華網報導，臨近國慶中秋“雙節”，寧夏銀川市推出多業態融合的159項特色活動，豐富假日消費場景，升級便民惠民服務，為假日經濟注入新活力。



記者從銀川市政府獲悉，“雙節”期間，銀川市將組織開展42場促消費活動，覆蓋汽車、家電、餐飲、百貨等12大領域，聯動超5000家商戶，發放各類消費券100餘萬張，以“政府補貼＋企業讓利”傳遞實惠。針對假日消費必不可少的餐飲環節，銀川市評選並公布了20家“銀川必吃榜”餐廳、10家親民平價餐廳、10家地道風味餐廳、10家服務環境雙優餐廳，發放300萬元餐飲消費券，讓市民遊客惠享地道美食。



為豐富文旅產品供給，銀川市策劃推出67項文旅活動，讓音樂節、演唱會、大型樂舞詩劇等演藝活動貫穿整個假期，並組織形式多樣的景區游、城市漫游，讓市民遊客輕鬆游玩、一步一景，街巷尋趣、邂逅煙火。同時，銀川市將舉辦全國職工半程馬拉松賽（銀川站）、網球公開賽、輪滑挑戰賽等體育賽事，推出專屬優惠，實現體商共贏。



“我們結合‘票根經濟’，發放全城、全域、全時‘票根福利’，持有賽事、演唱會或外地來銀機票、火車票等票根，可在全市761家商家享受滿減、返現、折上折、贈送菜品小吃、免費參觀體驗等福利。”銀川市副市長吳靜介紹，當地推出“銀票有禮”活動，讓遊客實現“一次參與、多場景暢享”。



此外，銀川市在12345熱線全面接入遊客訴求的基礎上，以市屬國有景區為試點，推出“掃碼吐槽”二維碼。遊客通過掃描二維碼即可對游玩過程中遇到的問題進行投訴和建議，相關問題將由景區第一時間分類流轉、協調處理，讓遊客“碼”上說、景區馬上改。