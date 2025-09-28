聯通數智成果亮相數據貿易博覽會

中評社北京9月28日電／據新華網報導，一年一度的數據貿易博覽會（簡稱：數貿會）在杭州啟幕，聯通數智受邀參會。



獲數據智能專業委員會副會長單位 積極推進數實融合



9月25日，數貿會“數據要素治理與市場化交流活動”匯聚業內資深專家學者與企業代表，共同探討數據要素市場化進程中的制度創新與實踐路徑，並在會上成立了全球數字貿易博覽會數據智能專業委員會（簡稱：數貿會數據智能專委會）。



數貿會數據智能專委會聚焦數據智能領域，重點圍繞數貿會招展組展工作，推動建立政府－企業－科研機構協同創新機制，打通數據資產登記、合規流通、技術驗證、場景落地全鏈條，促進數據要素價值釋放與AI技術產業化應用；深度參與國際數據規則與AI標準制定，打造“以數促貿、智能賦能”新範式。聯通數智副總經理、智慧足跡總經理李振軍出席會議並參與成立儀式。



期間，數貿會“數據智能交流會”上，全球數貿會數據智能專委會發起單位授牌儀式，聯通數智被授予副會長單位。未來將聯合政、產、學、研各界夥伴，積極貫徹落實“數據要素x”行動計劃，共同推動產業生態構建與集群發展，系統探索數據價值化路徑，全面提升數據要素賦能實體經濟的深度與廣度，助力實現數據驅動下的產業創新與共贏增長。



聯通經濟敏捷智能系統亮相中國數穀



9月26日，浙江聯通攜手“中國數穀”主辦了“智聯萬物，向實而生”主題活動。全景式展現了中國聯通在新型數字基礎設施建設、數實融合與數智生活領域的創新成果。聯通數智副總經理、智慧足跡總經理李振軍在現場就“聯通經濟敏捷智能系統”進行了演講和發布。