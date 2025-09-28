無人機＋衛星遙感　不用下地也知種得咋樣！

2025年9月24日，江西省贛州市黃柏鄉，統計調查員正利用無人機對調查樣方的農作物進行測量與統計。（圖片來源：新華網） 中評社北京9月28日電／據新華網報導，田間，碧綠的雙季晚稻長勢正好，無人機依照規劃路線飛行航拍，自動將照片傳回系統後台，根據衛星遙感底圖拼接校准，快速識別作物種類……一系列操作完成後，電腦屏幕上不僅能顯示出整個調查樣方的清晰航拍畫面，還能看到每一種農作物的種類和播種面積數據。



近日，新華網記者在江西省瑞金市黃柏鄉鮑坊村看到，統計調查員正利用無人機對調查樣方的農作物進行測量與統計，所有工作僅需一個人就能完成。



如今，衛星遙感、無人機、人工智能等先進技術，正是農業調查新質生產力的實踐應用，為現代農業統計調查工作帶來革命性變革。



農作物播種面積是怎麼調查的？



“以前我們要調查抽中地塊的農作物播種面積，主要依靠人工實地勘察。”國家統計局贛州調查隊農業農村調查科科長王晶向記者介紹，“調查員深入田間地頭，借助皮尺、手持GPS等工具，逐塊測量、記錄作物種類與面積。”



形狀規則的地塊通過測量邊長就能計算面積，而不規則的地塊，則需運用分割、拼接等方法，不僅過程複雜，還容易出現誤差。



由於傳統方式不僅耗費大量人力、物力與時間，還受地形條件等多因素影響，越來越難滿足社會發展的需要。



“如果用以前的方法，調查這60畝農田需要一天時間，而同樣的任務，現在運用無人機，一個人40分鐘就可以完成。”王晶說。



無人機飛測不僅大幅提升了數據采集的效率，而且測量精度更高，減少了人為誤差，調查數據更精準可靠。



無人機是怎麼工作的？