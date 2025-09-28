【
日本民調：七成受訪者認為政府應加強應對物價
http://www.CRNTT.com
2025-09-28 16:36:15
中評社香港9月28日電／日本內閣府最新公布的一項民意調查結果顯示，超過七成受訪者認為政府應加強應對物價政策。
香港電台報導，該調查在上月初至本月中訪問5000名18歲以上日本民眾，結果顯示，在被問及政府應該加強哪些方面工作時，七成三受訪者回答是物價對策，六成四認為是完善社會保障，五成九認為是經濟景氣對策。
日本傳媒報導，內閣府相關負責人認為，今次民調結果可能反映出以大米為代表的食品價格大幅上漲對民眾生活的影響。
