“中西創新日”系列活動在西班牙馬德里舉行

參加“中西創新日”系列活動的部分代表合影。（中國駐西班牙大使館供圖） 中評社北京9月28日電／據新華網報導，“中西創新日”系列活動於近日在馬德里西班牙國家高等科研理事會舉行。來自中西兩國的兩百餘名專家學者、科研機構代表和產業界人士與會，分享中西科技領域前沿趨勢，探討合作機遇。



系列活動由中國駐西班牙大使館倡議發起，中國科學技術部和西班牙科學、創新與大學部以及西班牙國家高等科研理事會聯合主辦，期間分別舉行了“中西創新日：材料科學研討會”和“中西創新日：同一個健康”主題會議。



中國科技部副部長邱勇、中國駐西班牙大使姚敬、西班牙高等科研理事會主席埃洛伊薩·德爾·皮諾、西班牙高等科研理事會國際合作副主席弗朗西斯科·哈維爾·莫雷諾以及西班牙科學、創新與大學部代表等分別出席活動並致辭，強調中西科技合作在全球挑戰下的重要意義。



邱勇在致辭中說，今年4月，中西共同發布關於加強全面戰略夥伴關係的行動計劃，這標誌著中西科技合作迎來了新的歷史機遇。他期待兩國繼續攜手合作，讓科技創新持續成為中西全面戰略夥伴關係中最活躍、最富有成效的組成部分。



姚敬表示，中西在科技領域優勢互補，這為雙方合作提供了無限可能。中國願與西班牙一道，進一步擴大科技交流，深化科技領域的互利合作，讓科技創新成果繼續造福兩國人民乃至全世界。