發展遊艇經濟　發展局：南丫項目明年招標

中評社北京9月28日電／據香港文匯報報導，香港擁有1,180公里海岸線和263個島嶼，新一份《施政報告》指，本港有優勢成為亞洲遊艇樞紐，提出發展遊艇經濟，將會優化遊艇產業配套，推廣高端遊艇旅遊。發展局局長甯漢豪今日（28日）發表新一篇網誌指，為配合香港未來遊艇經濟的發展，正牽頭推動前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建部分及紅磡站臨海用地3個項目，預計將可合共提供約600個新遊艇泊位。其中南丫石礦場方面，已完成市場意向調查，反應非常正面，現正分析收集到的意見，目標是在明年下半年進行招標。



另外，就香港仔避風塘擴建部分建設及營運遊艇停泊設施，局方爭取在2027年上半年或更早時間進行招標。至於推動紅磡站臨海用地以打造成海濱新地標並輔以遊艇停泊設施，則爭取在明年下半年展開相關法定程序。



新一份《施政報告》提出發展遊艇經濟，包括增加約600個遊艇新泊位，涵蓋前南丫石礦場、香港仔避風塘擴建及紅磡站臨海項目；並會推進“機場城市”遊艇港灣建設，額外提供超過500個泊位，包括可容納80米以上超級遊艇的泊位；放寬對訪港遊艇要求，並設立遊艇動態監察系統，容許訪港遊艇無須在私人營運的遊艇會或碼頭預留泊位，於香港安全有序地自由航行和在政府指定水域範圍內錨泊；推動粵港澳遊艇自由行系統建設，與廣東省政府商討“港艇北上”和“北艇南下”的便利措施等。