英國外交大臣暗示加沙和平協議接近達成

中評社北京9月28日電／據新華社報導，英國外交大臣伊薇特·庫珀27日接受英國《衛報》專訪時暗示，國際社會即將達成巴勒斯坦加沙地帶和平協議。



庫珀出席聯合國大會後返回英國。在她看來，國際社會在聯大期間“構築巨大、真實共識”，為實現和平顯示“切實能量與決心”。“我們已到了世界想要結束這場衝突的時刻”，國際社會不僅希望加沙地帶即刻停火，同時希望為這一地區的未來制定合適方案。



庫珀說，和平進程的開端包括停火、恢復人道主義援助和釋放全部被扣押人員。她承認相關進程依然脆弱，存在不少障礙。



庫珀同時表示，為讓以色列接受協議，美國總統特朗普需發揮關鍵作用。特朗普26日表示，“看上去我們已就加沙地帶達成協議”。巴勒斯坦總統阿巴斯25日則表示，準備好與特朗普等多國領導人一道，推動實現“兩國方案”。



據法新社報導，就在特朗普宣布和平協議近在咫尺前不久，以色列總理內塔尼亞胡26日剛在聯大發表聽者寥寥的演講，堅稱巴勒斯坦獨立建國意味著以色列“國家自殺”，“以色列不會允許你們把一個‘恐怖主義國家’強加給我們”。內塔尼亞胡定於29日在華盛頓會晤特朗普。



據《衛報》和英國廣播公司報導，白宮當前支持的方案共21條，內容之一是由英國前首相托尼·布萊爾領導名為“加沙國際過渡權力機構”的加沙地帶臨時性技術官僚政府。



該機構希望向聯合國申請獲得為期五年的授權，成為加沙地帶“最高政治和法律權力機構”；計劃初始設在毗鄰加沙地帶南部的埃及境內，在局勢穩定後，隨多國維和部隊一同進入加沙地帶。



經特朗普女婿庫什納撮合，布萊爾今年8月赴白宮會晤特朗普。美國中東問題特使威特科夫當時說，特朗普與布萊爾就加沙地帶的會談“富有建設性”，但未披露更多細節。



布萊爾領導上述過渡政府面臨不小爭議。他2003年依據錯誤情報決定追隨美國發動伊拉克戰爭，至今仍飽受詬病。

